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Meteoroloji, hasret kaldığımız kar müjdesini verdi

Üç iklimin kesişme noktasında olduğu için meteorolojinin tahminlerini tutturmakta zorlandığı Elbistan’a, hasret kaldığı kar müjdesi geldi.

Meteoroloji, hasret kaldığımız kar müjdesini verdi
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Elbistan’da özelikle kar yağışı yönünden son zamanların en kurak mevsimlerinden biri yaşanıyor. Her yıl bu dönemde 1-2 metre kar alan yerlerde, ocak ayının ortalarına gelinse de çok az miktarda kar bulunuyor. Bu yıl kış mevsiminin ılık geçmesi ve beklenen karın bir türlü yağmaması, büyük tehlike arz ediyor. Kuraklık açısından tehlike çanlarının çaldığı Elbistan için sevindirici haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. 13 Ocak Çarşamba gününden itibaren yurdumuzu etkileyecek olan Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte ülke geneline yayılacağı ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Balkanlardan gelen soğuk ve karlı hava Elbistan’ı da etkisi altına alacak. Hafta sonuna kadar kar yağışının görüleceği tahmin edilen Elbistan’da gece sıcaklıkları -7 derece, gündüz sıcaklıkları da 0 dereceye kadar düşecek.


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