banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mesleki açıköğretim lisesi kayıtları başladı

2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi mesleki açıköğretim lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı.

Mesleki açıköğretim lisesi kayıtları başladı
banner145
banner143

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, okul bünyesinde makine teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojileri, motorlu araçlar teknolojileri ve metal teknolojileri alanlarında ilk kayıt yapılabileceği belirtildi.

Mesleki açıköğretim lisesi ilk kayıt başvuru ve kayıt yenileme işlemlerinin 21 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında kabul edileceği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Mesleki açıköğretim lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuruları alınmaya başlanmıştır. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 21 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular, şahsen okul idaresine yapılacaktır. Sınav bedeli 30 Tl, öğrenci yüz yüze eğitim iş ve işlemleri bedeli ise 40 TL olarak belirlenmiştir. E-Okul siteminde kaydı olanlar için ilk kayıtta hiçbir belge istenmeyecektir. E-Okul’da kaydı olmayan öğrenciler için ise, ilköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kaybolanlar için örneğinin aslı), ara sınıftan gelenler için tasdikname, tasdikname kayıp belgesinin asılı ve öğrenim belgesi, lise diplomasının onaylı fotokopisi, erkekler için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, yurtdışından gelenler için denklik belgesi ve sınav bedeli muafiyetini gösterir muafiyet belgesi başvuru yapacaklardır.

Okulumuz bünyesinde mesleki açıköğretim lisesine 4 alanda ilk kayıt yapılacaktır. Makine teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojileri, motorlu araçlar teknolojileri ve metal teknolojileri alanlarında ilk kayıt yapılacaktır.”


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner116