Mesleki açıköğretim lisesi kayıtları başladı

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, okul bünyesinde makine teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojileri, motorlu araçlar teknolojileri ve metal teknolojileri alanlarında ilk kayıt yapılabileceği belirtildi.

Mesleki açıköğretim lisesi ilk kayıt başvuru ve kayıt yenileme işlemlerinin 21 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında kabul edileceği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Mesleki açıköğretim lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuruları alınmaya başlanmıştır. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 21 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular, şahsen okul idaresine yapılacaktır. Sınav bedeli 30 Tl, öğrenci yüz yüze eğitim iş ve işlemleri bedeli ise 40 TL olarak belirlenmiştir. E-Okul siteminde kaydı olanlar için ilk kayıtta hiçbir belge istenmeyecektir. E-Okul’da kaydı olmayan öğrenciler için ise, ilköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kaybolanlar için örneğinin aslı), ara sınıftan gelenler için tasdikname, tasdikname kayıp belgesinin asılı ve öğrenim belgesi, lise diplomasının onaylı fotokopisi, erkekler için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, yurtdışından gelenler için denklik belgesi ve sınav bedeli muafiyetini gösterir muafiyet belgesi başvuru yapacaklardır.

Okulumuz bünyesinde mesleki açıköğretim lisesine 4 alanda ilk kayıt yapılacaktır. Makine teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojileri, motorlu araçlar teknolojileri ve metal teknolojileri alanlarında ilk kayıt yapılacaktır.”