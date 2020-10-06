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Mesleki açık öğretim lisesi başvuru süresi uzatıldı

Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) mesleki açık öğretim lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başvuru süresi 9 Ekim’e uzatıldı.

Mesleki açık öğretim lisesi başvuru süresi uzatıldı
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Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) 2020-2021 eğitim yılı kapsamında mesleki açık öğretim lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleriyle başvuru süresinin 9 Ekim’e kadar uzatıldığını belirten okul müdürü Erdal Şakalar, “Okulumuz 2020-2021 eğitim öğretim yılı Mesleki Açık Öğretim Lisesinde elektrik-elektronik teknolojileri ve tesisat teknolojisi (doğalgaz) alanında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 9 Ekim’e kadar yapılabilir. Meslek lisesi diploması almak isteyen ya da işyeri açma belgesi almak isteyen genel lise mezunları ile örgün eğitim dışına çıkmış gençlerimiz ve sanayi sitesindeki kalfa ve ustalarımız mesleki açık öğretim lisesine kayıtlarını yaptırabilirler” dedi.

 


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Mesleki Açık öğretim Lisesi Başvuru Süresi Uzatıldı
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