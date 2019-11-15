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Meslek lisesi öğrencilerinden Elbistan’ın geleceğine 1500 fidan

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, oluşturulan hatıra ormanında 1500 fidanı toprakla buluşturdu.

Meslek lisesi öğrencilerinden Elbistan’ın geleceğine 1500 fidan
 Elbistan’da, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına ek olarak fidan dikim çalışmaları devam ediyor. Tüm Türkiye ile aynı anda gerçekleştirilen projeye, Bakış Mahallesi sakinleri de diktikleri binlerce fidanla destek olmuştu. Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de, Hayvan Barınağı bölgesinde oluşturulan hatıra ormanında ilk fidanları toprakla buluşturdu. Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hatıra Ormanı’nın ilk etap fidan dikme etkinliğine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Alparslan Ceran ve Mehmet Yılmaz da katıldı.

Oluşturulan hatıra ormanı ve fidan dikim etkinliğine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Hakan Kılıç, gençlere ağaç sevgisi ve çevre bilinci aşılamak istediklerini söyledi.

Kılıç, “Ülkemizde doğaya ve çevreye olan duyarlılığı arttırmak ve geliştirmek amacıyla özellikle de gençlerimize ağaç sevgisini ve çevre bilincini aşılamak, ormanlık alanlarla çevrili yeşil bir Elbistan bırakmak istiyoruz. Bu amaçla,  Elbistan Belediyesi’nin okulumuza tahsis ettiği bölgede Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hatıra Ormanı oluşturduk. Buraya, Göksun Orman Orman İşletme Şefliği’nden getirilen ilk etap 1500 ağaçlık dikimini yaptık. Elbistan Kaymakamımız Sayın Özkan Demir’e, yer tahsisi ve destekleri için Elbistan Belediyesine, etkinliğimizde bizi yalnız bırakmayan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Yılmaz ve Alparslan Ceran'a, ağaç dikimi yapan öğretmen öğrenci ve destek personelimize çok teşekkür ederim” dedi.


Yerel Manşetler
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