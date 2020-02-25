Meslek lisesi öğrencilerinden çocuklar için güvenlik çemberi projesi

Proje sayesinde anne ve babalar, çocuklarını ev kazalarından koruyabilecek, pencere ve balkon kapıları da yerleştirilecek sensörler de yüksekten düşmelere karşı otomatik olarak kapanacak.

TÜBİTAK’ın açtığı proje yarışmasında geçtiğimiz yıl teknoloji ve tasarım alanında Türkiye finallerine katılan Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yarışmanın Adana’da yapılacak bu yıl ki bölge ayağında 2 ayrı özgün proje ile yer alacak. Bu projelerden biri, Çağrı Berkay ve Turgut Özcan Göz isimli öğrencilerin danışman öğretmenleri Enver Darılmaz gözetiminde hazırladıkları ‘Çocuk ve Engelli Bireyler İçin Güvenli Ortam’ projesi oldu. Ana alanı teknolojik tasarım, tematik alanı ise robotik ve kodlama olan proje, özellikle çocuklarla engelli bireylerin, ev yaşamlarında çeşitli kazalara karşı koruma kalkanına alınmasını sağlıyor.

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Kılıç, proje ekibindeki öğrencileri ve danışman öğrencilerini tebrik etti.

Teknolojik ve robotik kodlama unsurlarını barındıran ‘Çocuk ve Engelli Bireyler İçin Güvenli Ortam’ projesinin, ev yaşamında oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmeyi amaçladığını belirten Kılıç, şunları söyledi:

“Okulumuz öğrencileri Çağrı Berkay ve Turgut Özcan Göz, danışman öğretmenleri Enver Darılmaz gözetiminde bu projeyi hazırladı. Projemiz, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge finallerine katılmaya hak kazandı. Öğrencilerimizi ve danışman öğretmenimizi kutluyorum.

Çocuklar yakından izlerse televizyon kapanacak

Söz konusu projemiz, çocuklarımızın göz ve beden sağlıklarını korumayı ve özel gereksinimi olan bireylerin başkalarına ihtiyaç duymadan güvende olmalarını sağlamayı amaçlıyor. Projenin ilk kısmında televizyon devrilmesi sonucu çocukların yaşamdan kopmaları ya da yaralanmalarının önüne geçmek istedik. Öncelikle, televizyonun devrilmesini önleyecek bir mekanizma yerleştiriyoruz. Ayrıca, çocukların göz sağlığını korumak amacıyla televizyonu yakından izlediğinde sisteme daha önceden kaydedilmiş ses tarafından uyarılacak, izlemeye devam etmesi durumunda ise televizyon otomatik olarak kapanacak.

Sensörler, tehlike anında pencere ve kapıları kilitleyecek

Çocuklar için ev yaşamlarında bir diğer tehlike ise balkon ya da pencerelerden düşme olarak biliniyor. Projenin ikinci kısmı da bu tür kazaların önüne geçmeyi sağlayacak. Pencerelere ve balkonlara yerleştirilen sensörler, herhangi bir tehlike algıladığında mekanizmayı harekete geçirecek, kapı ve pencerelerdeki sineklikler kilitlenecek. Bu sayede çocukların yüksekten düşmesinin önüne geçilecek. Ayrıca, kullanılan sesli ve ışıklı uyaranlarla da işitme veya görme engelli çocukların da tehlikenin farkına varması sağlanacak.”

Anne ve babalar, sistemi cep telefonu üzerinden kontrol edecek

Sistemlerin, akıllı telefonlar aracılığı ile anne ve babalar tarafından kontrol edilebileceğini vurgulayan Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Kılıç, “Tüm bu sistemler, akıllı telefonlarla aktif ve pasif hale getirilebilecek. Böylece kontrol tamamen ebeveynlerde olacak. Hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde çocukların ve özel gereksinimi olan bireylerin yaşam alanlarında risk faktörlerinin çok boyutlu olarak kontrolü sağlanacak” ifadelerini kullandı.





