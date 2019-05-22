Meslek lisesi öğrencileri 400 metre menzilli roket yaptı

2 kez ateşlenen roketler, başarıyla kalkışını gerçekleştirdikten sonra paraşüt yardımıyla tekrar sorunsuz bir şekilde indi.

Fuarda bilişim, robot teknolojisi, el işi ürünleri, sağlık ve spor alanlarında birçok proje katılımcıların büyük ilgisi ile karşılaştı.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması kapsamına ilçedeki 5 mesleki ve teknik lisenin katılımıyla mesleki eğitim fuarı açıldı. Fuarda; Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Lise ile Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları projeler ve eserler sergilendi. Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonundaki fuara, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, HEM Müdürü Faruk Doğan, İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Açar, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Fuarda güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimi, protez kol, bluetooth kontrollü robotlar, akıllı kronometre, 3 boyutlu yazıcı, hız sensörü, robot ekskavatör, cep telefonu ile kontrol edilen traktör, doğalgaz projeleri, yürüyen robotlar, bakır rölyefler, sağlıkla ilgili çalışmalar, muhasebe ve bilgisayar yazılımları, çizgi film maskotları ve buzdolabı gibi birçok proje yer aldı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, fuardaki projelerle tek tek ilgilenerek öğrencilerden kapsamlı bilgiler aldı.

Roketleri başarıyla uçurdular

Öğrencilerin uzun emekler vererek ortaya çıkardığı birçok özgün tasarımın ve çalışma arasından en öne çıkan proje ise Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı roketler oldu. 400 metre menzili olan ve bu uçuş mesafesi 3 bin 500 metreye kadar yükseltebilen ve ‘Kanarya’ adı verilen ve katı yakıtla uçan roketler, 8 öğrenci tarafından tasarlandı. Roketlerin ilki, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ikincisi ise İlçe Milli Eğitim Bayazıt tarafından uzaktan kumanda ile ateşledi. Butona basılmasıyla saniyeler içinde yükselen roketler, yaklaşık 400 metre yükseldikten sonra paraşüt yardımıyla yere indi.

Başkan Gürbüz: “Gelecek adına çok umutlandım”

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan ilk isim Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz oldu. Öğrencilerin projelerini görünce gelecek adına çok umutlandığını belirten Başkan Gürbüz, “Mesleki ve teknik Anadolu liselerimizin yapmış olduğu teknoloji ve el sanatları ile ilgili fuarındaydık. Öğrencilerimizin yeteneklerinin sergilendiği bu salonda Elbistan’da bu kadar güzel bir teknoloji üretiminin olması bizleri çok mutlu etti. Meslek liselerinin, teknolojik anlamda desteklenmesi gerektiğini, laboratuar kapasitesinin artırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda biz de belediye olarak meslek liselerimizin ve eğitim camiasının yanında olacağız. Çok umutlandım gelecek adına. Çünkü gençlerimizin hem hayal gücü çok güzel hem de sosyal olaylara yaklaşımları çok güzel. Yapmış olduklarını tüm çalışmalar, tamamen sosyal hayatın bir kesimini rehabilite etmek ve ayağa kaldırmak için. Bu anlamda hem duyarlılıkları hem de Elbistan’ın ekonomisine gelecekte katkı sunabileceğini düşündüğümüz projeleri nedeniyle öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Kaymakam Demir: “Gelecek, bilgide, teknolojide ve akılda”

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ise, gençlere fırsat verildiğinde neler yapabildiklerini görmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Geleceğin, bilgi, akıl ve teknoloji üçgeninde şekilleneceğini kaydeden Kaymakam Demir, “Meslek liselerimizin hazırlamış olduğu bu geniş kapsamlı ve güzel sergiden dolayı okul idarecilerimiz, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. Ülkemizin en büyük zenginliği gençlerimiz. En büyük sermayemiz olan gençlerimize fırsat verildiğinde ne yapabildiklerini görmekten her seferinde mutluluk duyuyoruz. Gelecek, bilgide, teknolojide ve akılda. Aklı, bilimi ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanıp bunu da gençlerimize en iyi şekilde aktarmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.











































