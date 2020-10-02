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Meslek kuruluşları, STK, birlikler ve kooperatiflerin etkinliklerine erteleme

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler, 1 Aralık tarihine kadar ertelendi.

Meslek kuruluşları, STK, birlikler ve kooperatiflerin etkinliklerine erteleme
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 İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" ek konulu genelge gönderdi. Genelgede, Sağlık Bakanlığı’nın, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önerdiği hatırlatıldı.

Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığının ilgi yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkilerde göz önünde bulundurularak, 1 Aralık 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ertelenecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.


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