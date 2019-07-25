banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Meskun mahalde havaya ateş eden muhtar, görevden uzaklaştırıldı

Elbistan’da meskun mahalde havaya ateş ettiği belirlenen mahalle muhtarı hakkında soruşturma açılarak görevinden uzaklaştırıldı.

Meskun mahalde havaya ateş eden muhtar, görevden uzaklaştırıldı
banner145
banner143

Kahramanmaraş Valiliği, Elbistan’da yerleşim merkezinde havaya ateş eden muhtar hakkında soruşturma açıldığı ve muhtarın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Elbistan ilçesinde meskun mahalde havaya ateş edenlerin görüntülerinin bazı basın yayın organlarına yansıdığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Havaya ateş edenlerden biri olan mahalle muhtarı hakkında Bakanlığımızın 25.06.2019 tarihli ve 11161 sayılı genelgesi kapsamında soruşturma açılmış ve görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Görevden uzaklaştırılan muhtarın ise Karahüyük Mahalle Muhtarı olduğu bildirildi. Muhtarın, gelin indirme esnasında havaya ateş ederken çekilen görüntüsünün, bazı ulusal medya kanallarında yayınlandığı belirtildi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Abuzitdin Dingiltop 1 ay önce

Müthiş bir karar son derece güzel böyle güzel radikal kararları bekliyoruz yetkililerden sadece muhtarlar değil kimler meskun mahallarde ateşli silahlarla ateş ederken (düğünler başta)yakalanların silahlarına el konulup enaz 2,3,4 ay ceza evinde yatmaları gerekki vatandaş düğün magandalarından kurtulsun

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
ASİL 1 ay önce @Abuzitdin Dingiltop

Ha şöyle bazanda hukuka uygun ve doğru şeyler yapılsın.Yüreğimiz soğusun.

Beğenmedim! (0)
Avatar
C kal 1 ay önce

Guzel devamını beklerik

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 1 ay önce

Düğünlerde çatır çatır sıkıyorlar, polislerin bunları duymama ihtimalleri yok, müdahale etmiyorlar.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 1 ay önce

En doğrusu böyle olmalı.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elbistanlı 1 ay önce

İnşAllah bütün ihbarlar bu şekilde hep değerlendirilir. Umut verici gelişme.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
elbistanlım 1 ay önce

İşte budur. Darısı diğerlerine...Valiliği kutlarım

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elbistanlı 1 ay önce

Güzel uygulama devamını hatta hapis cezası da uygulanmalı ki böyle bir daha yapmamalı insanlar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Has elbistanli 1 ay önce

Karahüyük mahallesi...Milletvekili Mahir Ünal in köyü..şaşırdım valla

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner129

banner116