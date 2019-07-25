Meskun mahalde havaya ateş eden muhtar, görevden uzaklaştırıldı

Kahramanmaraş Valiliği, Elbistan’da yerleşim merkezinde havaya ateş eden muhtar hakkında soruşturma açıldığı ve muhtarın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Elbistan ilçesinde meskun mahalde havaya ateş edenlerin görüntülerinin bazı basın yayın organlarına yansıdığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Havaya ateş edenlerden biri olan mahalle muhtarı hakkında Bakanlığımızın 25.06.2019 tarihli ve 11161 sayılı genelgesi kapsamında soruşturma açılmış ve görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Görevden uzaklaştırılan muhtarın ise Karahüyük Mahalle Muhtarı olduğu bildirildi. Muhtarın, gelin indirme esnasında havaya ateş ederken çekilen görüntüsünün, bazı ulusal medya kanallarında yayınlandığı belirtildi.