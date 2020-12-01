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Mesai saatleri değişti

Kahramanmaraş Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının mesai başlama ve bitiş saatleri değişti.

Mesai saatleri değişti
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Kahramanmaraş’ta Covid-19 salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ek tedbir kararları alınmaya devam ediyor.  Bu amaçla, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.

2 Aralık Çarşamba gününden geçerli olmak üzere; kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma, başlama ve bitiş saatleri, özel kanun, tüzük ve benzeri düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum ve kuruluşlara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olarak belirlendi.

 


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Mesai Saatleri Değişti