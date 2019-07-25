Mesai arkadaşlarının adına hayrat yaptırdılar

Elbistan Devlet Hastanesi Acil Servis’inde tıbbi sekreterlik yapan Şamil Havan, İğde Mahallesi’ndeki evinde yaşamına son vermişti. Çok sevdikleri 24 yaşındaki mesai arkadaşlarının, ölümüyle sarsılan Acil Servis personeli, Havan’ın adını yaşatmak için İğde Mahallesi’ndeki mesire alanına hayrat yaptırma kararı aldı. Kendi aralarında para toplayan Acil Servis personelleri, özellikle de hafta sonu ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı mesire alanındaki hayratı vatandaşların kullanımına sundu.

Genç yaşta aralarından ayrılan Şamil Havan’ın, tüm Acil Servis personelince çok sevildiğini belirten mesai arkadaşları, “Şamil kardeşimizi elim bir olay sonucu kaybettik. 1,5 yıldır burada görev yapıyordu ve herkesin sevdiği bir kardeşimizdi. Onun anısına, ismini yaşatma adına böyle bir hayrat yaptırmaya karar verdik. Tüm acil servis personelimizin desteği ile doğup büyüdüğü topraklara hayrat yaptırdık. Şamil kardeşimizi asla unutmayacağız. Allah mekanını cennet eylesin” dediler.







