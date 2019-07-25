banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mesai arkadaşlarının adına hayrat yaptırdılar

1 ay önce yaşamına son veren Elbistan Devlet Hastanesi Acil Servis’inde görevli personel Şamil Havan için, mesai arkadaşları hayrat yaptırdı.

Mesai arkadaşlarının adına hayrat yaptırdılar
banner145
banner143

Elbistan Devlet Hastanesi Acil Servis’inde tıbbi sekreterlik yapan Şamil Havan, İğde Mahallesi’ndeki evinde yaşamına son vermişti. Çok sevdikleri 24 yaşındaki mesai arkadaşlarının, ölümüyle sarsılan Acil Servis personeli, Havan’ın adını yaşatmak için İğde Mahallesi’ndeki mesire alanına hayrat yaptırma kararı aldı. Kendi aralarında para toplayan Acil Servis personelleri, özellikle de hafta sonu ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı mesire alanındaki hayratı vatandaşların kullanımına sundu.

Genç yaşta aralarından ayrılan Şamil Havan’ın, tüm Acil Servis personelince çok sevildiğini belirten mesai arkadaşları, “Şamil kardeşimizi elim bir olay sonucu kaybettik. 1,5 yıldır burada görev yapıyordu ve herkesin sevdiği bir kardeşimizdi. Onun anısına, ismini yaşatma adına böyle bir hayrat yaptırmaya karar verdik. Tüm acil servis personelimizin desteği ile doğup büyüdüğü topraklara hayrat yaptırdık. Şamil kardeşimizi asla unutmayacağız. Allah mekanını cennet eylesin” dediler.



 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
PERSONEL 1 ay önce

ÇOK HAYIRLI GÜZEL Bİ İŞ YAPMIŞSINIZ SEVGİLİ MESAİ ARKADAŞLARIM RABBİM MEKANINI CENNET EYLESİN İNŞ

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Maruf 1 ay önce

Allah rahmet eylesin inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
A ALKAYA 1 ay önce

Genç yaşta genç ölüm kimseye yakışmıyor
Yattığı yer nur dolu cennet bahçesi olsun
Allah rahmet eylesin
Herkes ölümü tadacak er yada bu kardeşimiz ise genç yaşta hayatının baharında rahmetli oldu
Allah kimseye böyle bir durumla karsilastirmasin
Şeytanın şerrinden uzak eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elbistan 4 hafta önce

Başkanım verdiğimiz Oyların karşılığını görüyoruz ve iyi ki diyoruz

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner116