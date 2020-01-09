Mermer firmalarına OSB’de arsa tahsisi yapıldı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yatırımcının ilgisini çeken Elbistan mermerinin yine Elbistan’da işlenecek olmasının önemine vurgu yaparak, “Bu adımlar hem ilçe ekonomimize hem de istihdama büyük katkı sağlayacak” dedi.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi arsa tahsis çalışmaları kapsamında iki ayrı mermer işletme firması için arsa tahsis imzaları İlçe Kaymakamımız Özkan DEMİR Başkanlığında Elbistan Belediye Başkanı Mehmet GÜRBÜZ ve Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa PAKSOY ve şirket yetkililerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi aylık toplantısı sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 2 mermer firmasının Elbistan’a yatırım yapmak için OSB’ye başvurduğunu ve yer tahsisi işleminin gerçekleştirildiğinin bilgisini verdi.

OSB’ye mermer fabrikalarından yoğun ilgi olduğunu belirten Gürbüz, “Türkiye, mermerde dünyanın en büyük ihracatçılarından biri. İhraç edilebilir kalitede mermer potansiyeline sahip olduğu bilinen Elbistan’da bu alandaki yatırımlar, bugüne kadar istenilen düzeyde yapılmamış. Elbistan Belediyesi olarak ilçemizin bu potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için bir dizi çalışma yürütmüştük. Yatırımcının ilçemize ilgi duyması ve yatırımını bölgemize kaydırması noktasındaki girişimlerimiz meyvesini vermeye başladı. Birçok firma, gerekli izinleri alarak üretime başladı. Bu firmalara yenileri eklenmeye başladı. Öz Gazipaşa Mermer ve Onur Mermer adlı şirketler OSB’ye başvurarak yer tahsisi talebinde bulundular. Bizler de OSB olarak yer tahsisini yaptık. İnşallah kısa bir süre sonra kuruluma ve üretime başlayacak. Önümüzdeki günlerde de yeni mermer şirketlerinin Elbistan’a geleceğini düşünüyoruz. Sektörün bizlerden beklentileri var. Yerel yönetim olarak bu konuda elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Bu konuda da Mermer OSB kurulması için gerekli adımları hızla atacağız. Bu adımlar, hem ekonomimize hem de istihdama büyük katkı sunacak” şeklinde konuştu.

Mermerin yeni adresi Elbistan olacak

Kalitesi ve rezervi açısından Elbistan’ın mermerde yeni adres olacağını söyleyen Başkan Gürbüz, “Elbistan’a ait bu değerin, ihracatta en iyi şekilde değerlendirilmesini amaçlıyoruz. İlçemizden çıkarılan mermerin başta Çin olmak üzere Hindistan, ABD ve Arap ülkelerine ihraç edilmesi planlanıyor. Rezerv büyüklüğü ve kalite yönünden bakıldığında ise, hem ilçe hem de ülke ekonomimiz adına ciddi bir ekonomik değere tekabül eden bir varlığı, topraklarımızın altından çıkaracağız. Elbistan mermerde yeni adres olacak” ifadelerini kullandı.





