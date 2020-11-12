Merkez Valisi Peynircioğlu, Elbistan’da incelemelerde bulundu

Merkez Valisi Ertan Peynircioğlu, İçişleri Bakanlığı Strateji Başkanlığının İzleme ve Değerlendirme projesi (İZDES) çerçevesinde Elbistan’a gelerek denetimlerde bulundu. Vali Peynircioğlu ile Emniyet Başmüfettişi Lokman Sezer ve Jandarma Yarbay Enis Çoban, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’le birlikte Şehit Ali Çay Karakol Amirliği, İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı, Gücük Jandarma Karakol Komutanlığı ile Karahasanuşağı Jandarma Karakol Komutanlığı denetim yaptı.

Vali Peynircioğlu, denetim çalışmalarının ardından Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret etti. Kaymakam Demir, Vali Peynircioğlu’na ilçe hakkında bilgiler aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Demir, Merkez Valisi Ertan Peynircioğlu ve denetim üyelerine teşekkür etti.









