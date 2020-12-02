Merinos Halı’dan 150 öğrenciye tablet hediyesi

Erdemoğlu Ailesinin sahip olduğu Erdemoğlu Holdingin şirketlerinden biri olan Merinos Halı Ticaret Sanayi A.Ş. tarafından gönderilen 150 adet tablet, Ekinözü ilçesindeki 150 öğrenciye evlerinde teslim edildi.

Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Kaymakamlığımızın bilgisi ve izni dahilinde müdürlüğümüzce Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Erdemoğlu ile iletişime geçerek ilçemizdeki öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar anlatıldı. Tüm yurt genelinde sayısız hayır kurumu olan ve özellikle eğitim alanında ülkemize büyük katkıları olan Erdemoğlu ailesi müdürlüğümüzün çağrısına da kayıtsız kalmayarak imkanı olan birçok kişi ve kuruma örnek olacak şekilde ilçemizdeki okullarda eğitim öğretim gören ancak ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle uzaktan eğitim faaliyetine katılmakta sorun yaşayan 150 öğrencimize tablet hediye etti” dedi.

Tablet dağıtımında önceliği şehit çocukları, öksüz ve yetim çocuklar ile başarılı öğrencilere verdiklerini kaydeden Turaç, “Ailenin sahip olduğu şirketlerden biri olan Merinos Halıcılık Ticaret Sanayi A.Ş tarafından yapılan bağışlar müdürlüğümüzce teslim alınarak okul müdürlüklerimizce belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırıldı. Tablet dağıtımı yapılırken öncelik sırasını şehit çocukları, öksüz ve yetimler, anne babası ayrı olduğu için birinci derece yakınlarının yanında kalan öğrenciler, 8 ve 12. sınıflarda okuyan başarılı öğrenciler ve alt sınıflarda okumalarına rağmen akademik başarısı yüksek olan ve kardeş sayısı fazla olan öğrenciler olarak belirledik. Bu kriterlere göre belirlenen öğrencilerimize Merinos Halıcılık A.Ş tarafından hediye edilen tabletleri okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından köy köy dolaşılarak yapılan aile ziyaretleri ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Kardeş sayısı da dikkate alındığında 150 tablet ile 308 öğrencimiz uzaktan eğitime sorunsuz ulaşma imkanı elde etti” ifadelerini kullandı.

Erdemoğlu ailesinin, ülkenin birçok noktasında yaptıkları yardımlar ve hayırseverlikleri ile ön plana çıktığını hatırlatan Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, “Son yıllarda devletimizin yaptığı büyük yatırımların yanı sıra Erdemoğlu ailesi gibi eli öpülesi hayırsever iş adamlarımızın da katkıları ile ülkemizin yarınları olan çocuklarımızı daha donanımlı olarak hayata hazırlama fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Erdemoğlu ailesi 16 Aralık 2006'da aramızdan ayrılan babaları merhum Mehmet amcanın başlattığı hayırseverlik - yardımseverlik çizgisini imkanları artıkça daha da yükselterek devam ettiren, hayır işlerinde adeta yarışan, özellikle Gaziantep ve Besni başta olmak üzere ta Van'a kadar ülkemizin bir çok şehrinde devletimize okul kazandırıp milletimizin hizmetine sunmuştur.

İlçemizdeki 308 öğrencimizin hayatına pozitif anlamda katkı sağlayan Erdemoğlu ailesinin sahibi olduğu Erdemoğlu Holding ve Merinos Halıcılık A.Ş'nin Yönetim Kurulu başkanı olan Ali Erdemoğlu Bey’e, kardeşleri İbrahim Erdemoğlu Bey’e ve Mahmut Erdemoğlu Bey’e katkılarından dolayı teşekkür ediyor merhum Mehmet amcamızı rahmetle ve saygıyla anıyoruz” şeklinde konuştu.















