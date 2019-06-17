Merdiven penceresinden düşen genç kız, hayatını kaybetti

Elbistan’da bir apartmanın 5.katındaki merdiveninin penceresinden düşen 16 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kümbet Mahallesi Ofis Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 16 yaşındaki Esra K. isimli genç kız, apartmanın 5.katındaki merdiven penceresinden düştü. Yaklaşık 15 metre yüksekten yere çakılan genç kız, ağır yaralandı. Esra K.’nın düştüğünü gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Esra K., Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm çabası, Esra K.’yı hayatta tutmaya yetmedi. Genç kızın cansız bedeni, savcılık incelemesi için morga konuldu.

Polis, olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.



