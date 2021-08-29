Merdiven boşluğuna düşen çatı ustası hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde montaj yaptığı binada dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen 46 yaşındaki Elbistanlı çatı ustası hayatını kaybetti.

Olay, Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yıldır Antalya’nın Serik ilçesinde çatı montaj ustalığı yapan Elbistanlı 46 yaşındaki Fadıl Setirek, inşaatta çalıştığı esnada dengesini kaybederek metrelerce yüksekten merdiven boşluğuna düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşları hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Setirek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 çocuk babası olduğu öğrenilen Fadıl Setirek'in cenazesinin, Elbistan’a bağlı Geçit Mahallesi’nde defnedileceği bildirildi.