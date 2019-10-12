banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

‘Mercan alasının’ neslini korumak için özel çalışma

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Nurhak’ın Tatar Deresi’ndeki ‘mercan alası’ olarak adlandırılan kırmızı benekli alabalıkların neslini korumak için özel bir çalışmaya imza attı.

‘Mercan alasının’ neslini korumak için özel çalışma

Nurhak’ın Tatar Deresi’nde bulunan ve çok yüksek rakımlarda yaşayabilmesi, görünüşü ve lezzeti ile diğer alabalıklardan ayrılan, ‘mercan alası’ olarak da adlandırılan kırmızı benekli alabalıkların nesli, kaçak ve aşırı avlanma nedeniyle tehlikeye girdi. Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, deredeki balık popülasyonunu korumak ve gelecek nesillere de aktarabilmek amacıyla harekete geçti. Bölgeye gelen görevliler, dere yatağında uzun uğraşlar sonucunda yaklaşık 50 kadar mercan alası anacı yakaladı. Büyük bir dikkatle yakalanan anaçlar, Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Cehennemdere-Kadıncık Vadisi Yaban hayatı Geliştirme Sahası içerisindeki Çamlıyayla Alabalık Üretme İstasyonuna götürüldü. Anaç mercan alaları, burada doğal ortamlarına uygun şekilde hazırlanan havuza konuldu. Koruma ve kontrol altında tutulacak anaçlardan elde edilen yavrular, yine Tatar Deresi’ne getirilerek buraya salınacak. Yavru balık üretimi, Tatar Deresi’ndeki mercan alası popülasyonunu dengeleyene kadar devam edecek.

Bölge halkı ise, bu özel balığın neslinin devamını sağlamak için başlattıkları çalışmalardan dolayı Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.








Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.