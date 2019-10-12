‘Mercan alasının’ neslini korumak için özel çalışma

Nurhak’ın Tatar Deresi’nde bulunan ve çok yüksek rakımlarda yaşayabilmesi, görünüşü ve lezzeti ile diğer alabalıklardan ayrılan, ‘mercan alası’ olarak da adlandırılan kırmızı benekli alabalıkların nesli, kaçak ve aşırı avlanma nedeniyle tehlikeye girdi. Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, deredeki balık popülasyonunu korumak ve gelecek nesillere de aktarabilmek amacıyla harekete geçti. Bölgeye gelen görevliler, dere yatağında uzun uğraşlar sonucunda yaklaşık 50 kadar mercan alası anacı yakaladı. Büyük bir dikkatle yakalanan anaçlar, Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Cehennemdere-Kadıncık Vadisi Yaban hayatı Geliştirme Sahası içerisindeki Çamlıyayla Alabalık Üretme İstasyonuna götürüldü. Anaç mercan alaları, burada doğal ortamlarına uygun şekilde hazırlanan havuza konuldu. Koruma ve kontrol altında tutulacak anaçlardan elde edilen yavrular, yine Tatar Deresi’ne getirilerek buraya salınacak. Yavru balık üretimi, Tatar Deresi’ndeki mercan alası popülasyonunu dengeleyene kadar devam edecek.

Bölge halkı ise, bu özel balığın neslinin devamını sağlamak için başlattıkları çalışmalardan dolayı Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.















