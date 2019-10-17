Mera ve yaylaklara 60 adet sıvat (suluk) desteği

Elbistan’da, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı kırsal mahallelerdeki yaylak ve meralarda hayvanların su ihtiyacının karşılanması büyük önem arz ediyor. Hayvanlara gerektiği kadar içme suyu sağlanmadığında, et ve süt kayıpları önemli seviyelere ulaşabiliyor. Hayvanların su ihtiyacının karşılanması, hayvansal ürün miktarında artış sağlanması amacıyla Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa olarak sıvat dağıtımı projesini hayata geçirdi. Elbistan’da hayvancılığın geliştirilmesi, mera, yaylak ve kışlaklarda otlayan hayvanların hijyenik ortamda su ihtiyaçlarının sağlanması, hayvan yetiştiricilerinin işlerinin kolaylaştırılarak zamandan tasarruf sağlanması amacıyla muhtarlardan talep alındı. Muhtarların talepleri doğrultusunda özel olarak imal edilen 60 adet sıvat, ilçe sınırları dahilinde bulunan mera, yaylak ve kışlaklara konulmak üzere muhtarlara teslim edildi.

Mahalle meralarına bu sıvatların yerleştirilmesi ile birlikte; yaz döneminde merada hayvanların ihtiyacı olan yeterli ve kaliteli su temin edilmiş olacak. Doğada az miktarda bulunan sular bir araya getirilerek hayvanların faydalanabilecekleri bir sıvat içinde toplanmış olacak. Hayvanlar fazla yol kat etmeden içme sularına ulaşacağı için enerji kaybı olmayacak, aynı zamanda ayaklarında, tırnaklarında mekanik zedelenme olmayacak. Azalan su kaynakları daha verimli kullanılacak.



