Menzelet ve Kılavuzlu HES’leri özelleştirildi

Ceyhan Nehri üzerinde kurulu bulunan Elektrik Üretim AŞ’ye ait Menzelet ve Kılavuzlu hidroelektrik santrallerinin ve taşınmazlarının grup halinde özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 1 milyar 250 milyon lirayla Akfen Grubu iştiraki Akörenbeli Hidroelektrik Santral Yatırımları Yapım ve İşletim AŞ verdi.

Kılavuzlu ve Menzelet Hidroelektrik Santralleri’nin özelleştirilmesini öngören ihale, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. İhalede her iki santrali satın almak için sektörün önde gelen oyuncuları yarıştı. Teklif sahipleri Kipaş-Kale Ortak Girişim Grubu, PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret AŞ, Entek Elektrik Üretimi AŞ, Altek Alarko Elektrik Santralleri Tesis İşletme ve Ticaret AŞ, Turcas-Yapısan Ortak Girişim Grubu, Reşadiye Hamzalı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, Akörenbeli Hidroelektrik Santral Yatırımları Yapım ve İşletim AŞ, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi AŞ, Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat AŞ, IC İçtaş Hidroelektrik ve Termik Enerji Üretim ve Ticaret AŞ olarak sıralandı.

İhalede önce kapalı elemesiz teklifler alındı. Elemesiz turda verilen en yüksek teklif 800 milyon lira oldu. 5 elemeli turun ardından, 1 milyar 152 milyon liralık fiyat üzerinden açık artırma aşamasına geçildi. Yaklaşık 30 dakika süren açık arttırmada en yüksek teklifi 1 milyar 250 milyon lirayla Akfen Grubu iştiraki Akörenbeli Hidroelektrik Santral Yatırımları Yapım ve İşletim AŞ verdi. Santrallerin Akfen Grubu’na devri için Rekabet Kurumu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun görüş ve onayı gerekiyor.

Ceyhan Nehri üzerinde bulunan Menzelet Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES); 124 MWe kurulu gücü ile ortalama 146 bin 561 kişinin tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılıyor. Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından işletilen santral 124 MWe kurulu gücü ile Türkiye'nin 112., Kahramanmaraş'ın ise 6. büyük enerji santrali olma özelliğini elinde bulunduruyor. Türkiye'nin 39. büyük hidroelektrik santrali olan Menzelet Barajı ve HES ortalama 485 milyon 115 bin kilovatsaat elektrik üretimi ile 146 bin 561 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor.

Kılavuzlu Barajı ve HES ise, 54 MWe kurulu gücü ile Türkiye'nin 199. Kahramanmaraş'ın ise 8. büyük enerji santrali. Tesis ayrıca Türkiye'nin 87. büyük hidroelektrik santrali. Kılavuzlu Barajı ve HES ortalama 143 milyon 100 bin kilovatsaat elektrik üretimi ile 43 bin 233 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor.

Menzelet-Klavuzlu Hidroelektrik Santrallerinin 1 milyar 250 bin TL’ye özelleştirilmesiyle 2016'nın en büyük satın alma ve birleşme işlemini gerçekleştirilmiş oldu.