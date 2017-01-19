Memur-Sen üyelerine Eminevim’den özel indirim

Memur-Sen ile Eminevim arasında imzalanan özel kampanya sözleşmesi ile Memur-Sen üyelerine yüzde 15 oranında indirim imkânı sunulacak.

Eminevim Elbistan Şube Müdürü İsmail Karalay ile Memur-Sen Elbistan Temsilcisi Halil Akın arasında imzalanan protokolle, Memur-Sen üyelerine yönelik özel bir kampanya sözleşmesi yapıldı.

1 yıl süreyle geçerli olacak sözleşme kapsamında, Eminevim ile tüm Memur-Sen üyelerini ev ve araç sahibi yapacak kampanyanın startı verilmiş oldu. 18 Ocak 2017 tarihi itibarı ile başlayan kampanya ile yatırım amaçlı işlemlerde de aynı imkânlar sunulacak.

Eminevim ile Memur-Sen arasındaki protokol sayesinde Memur-Sen üyeleri, hizmet bedeli üzerinden yüzde 15 oranında indirim imkânından faydalanabilecekler.



