Mekan Çakır’da mangala kadın eli değdi

Kızılcaoba Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde hizmet veren Mekan Çakır Restaurant Cafe’nin işletmecisi Canan Çakır, kentte başka kadınların da lokanta işlettiğini, ancak kebap hazırlayan ve ocağın başında kebap pişiren tek kadının kendisi olduğunu söyledi.

Kebap çeşitlerini kendi elleriyle hazırlayıp pişiren Canan Çakır, ilk defa kadın kebapçı gören müşterilerin şaşırdığını belirterek, “Daha çok erkeklerin yaptığı kebapçılık mesleğini severek yapıyorum. İlk defa kadın kebapçı gören müşterilerimiz ilk önce şaşırıyorlar. Müşterilerimiz de yaptığımız kebapları çok beğendi. Bayanın ocakta olması müşterilerimizin daha çok hoşuna gidiyor. Bayanın daha temiz olması, hijyen ve yemeklerinin lezzetli olması müşterilerin ilgisini çekiyor. İşyerimizde kebap çeşit ve ızgara çeşitlerinin yanı sıra Gaziantep mutfağının birbirinden lezzetli tatlarını müşterilerimizin damak zevkine sunuyoruz. Ayrıca özel günler için sipariş ile toplu yemek hizmeti de veriyoruz” dedi.

Restoran ve cafe olarak hizmet verdiklerini ifade eden Çakır, “Restoran hizmetimizin dışında cafe olarak da hizmet vermekteyiz. Kahvaltı, sıcak ve soğuk içecekler, pasta çeşitleri, tatlı çeşitlerimizle müşterilerimizin damak zevkine hitap ediyoruz. Geniş ve ferah bir ortamda canlı müzik eşliğinde özel günler için de hizmet veriyoruz. Ferah bir ortamda aileniz ve sevdiklerinizle güzel bir vakit geçirmek için herkesi işyerimize bekliyoruz.” şeklinde konuştu.