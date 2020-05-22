Mehmetçik’ten Elbistanlı engelli vatandaşa akülü sandalye hediyesi

Suriye’nin İdlib kentinde 4 Mart’ta şehit düşen Trabzonlu Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncel’in silah arkadaşları, şehit silah arkadaşlarının anısını yaşatmak için kendi aralarında bir yardım kampanyası başlattı. Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya karar veren Mehmetçikler, topladıkları para ile bir adet akülü tekerlekli sandalye aldılar. Şehit Tuncer’in silah arkadaşları, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’la iletişime geçerek aldıkları akülü tekerlekli sandalyeyi hediye etmek istediklerini söylediler. Öztunç da şehidin silah arkadaşlarının aldığı akülü tekerlekli sandalyeyi, Elbistan’a gönderilmesine vesile oldu. Elbistan’a ulaşan akülü tekerlekli sandalye, bedensel engelli bir vatandaşa hediye edildi. Akülü elektrikli sandalye, CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan ve yönetimi tarafından teslim edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, şehit Uzman Çavuş Kadir Tuncer’in silah arkadaşlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, “Allah hepsinden razı olsun” dedi.