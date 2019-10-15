Mehmetçik’e destek için dev Türk bayrağı açtılar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye’deki terör örgütlerine yönelik olarak başlattığı ve güvenli bölge oluşturulmasını da sağlayacak Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Kahraman Mehmetçiklere destek olmak isteyen Şehit Kemal Özdoğan İlköğretim Okulu öğrencileri de, okul bahçesinde öğretmenleri ile birlikte Barış Pınar Harekatına destek olmak amacıyla dev Türk bayrağı açtılar. 20x50 metre genişliğindeki dev Türk bayrağını açan öğrenciler ve öğretmenler, “Şanlı Türk bayrağımızın altında Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyoruz" ifadelerini kullandılar.













