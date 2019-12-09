Mehmetçik’e desteğe gümüş madalyalı teşekkür

Elbistan’a bağlı Büyükyapalak Mahallesi’nde bulunan Şehit Mahmut Çiftçi İlk ve Ortaokulu’nda Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere manevi ve maddi destek amacıyla bir kermes düzenlenmişti. Okul yönetiminin, öğrencilerin ve velilerin katkısı ile gerçekleştirilen kermesten elde edilen gelir, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlanmıştı. Bu anlamlı bağışa karşılık olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından okula gümüş madalya beratı gönderildi. Bu özel hediye, Elbistan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İlyas Elmas tarafından okul müdürü Mesut Erden’e teslim edildi.

Okul müdürü Mesut Erden, her şartta ve koşulda Mehmetçik’in yanında olduklarını belirterek, “Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından gönderilen bu berat, okulumuzun aldığı en anlamlı ve özel hediye olmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Mehmetçiklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.





