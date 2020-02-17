Mehmetçik ve vatanın birliği için dua edip kurban kestiler

Depremin ardından başlattığı yardım kampanyası ile Elazığ ile Elbistan arasında gönül köprüsü kuran Dulkadiroğlu Caddesi esnaflarından Yusuf Kurnaz, Suriye’de artarda verdiğimiz şehitler ile çığ felaketiyle karşı karşıya kalan ülkemizin huzuru ve afetlerden korunması için kurban kesme fikrini sosyal medya üzerinden arkadaşları ve yakın çevresi ile paylaştı. Kurnaz’ın başlattığı kampanya, kısa sürede vatandaşlardan ve esnaflardan büyük destek gördü. Alınan kurbanlık, dualar ve tekbirlerle kesilerek eti de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Kampanya ile ilgili olarak değerlendirme yapan Yusuf Kurnaz, “Önce deprem felaketini yaşadık. Ardından da çığda canlarımızı yitirdik. Suriye’de ülkemizin güvenliği için görev yapan Mehmetçiklerimizi hain saldırılarda şehit verdik. Ülkemizin başı sağ olsun. Biz de ülkemizi musibetlerden, her türlü afetlerden korumak ve Allah’ın rızasını kazanmak için bir kampanya başlatmak istedik. Sağ olsun esnaf arkadaşlarımız ve vatandaşlarımız, gönülden bu kampanyaya destek oldu. Kurbanlık için destek veremeyenler Yasin-i Şerif ve Fetih Suresi okudu. Herkesten Allah razı olsun. Kurbanımızı aldık ve kestik. Etini de ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Allah, Mehmetçiğimizi korusun. Ülkemizi korusun. Emeği geçenlerden ve katkı sunanlardan da Allah razı olsun” dedi.



