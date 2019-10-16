Mehmetçik için dua ettiler

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu önlemek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere manevi destek olmak için Tepebaşı Ravza Hafızlık Kur’an Kursu’nda dualar edildi. Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç’ın da katıldığı programda kurs öğrencileri, diğer kurslardan gelen öğrenciler, mahalle sakinleri tarafından hatim ve Fetih Suresi okundu. Tüm şehitler için de eller semaya kalkarak harekata katılan Mehmetçikler ve polisler için dua edildi.

Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak ve Mehmetçiğin muzaffer olması için dua ettiklerini söyledi.

Kılınç, kurs yöneticilerine ve öğrencilere teşekkür ederek, “Allah onların yardımcısı olsun. Gönülden dua ediyoruz. Kursumuzdaki çocuklarımız, harekata katılan askerlerimize kocaman yürekleri ile dua etti. Fetih Suresi okundu. Şehitlerimizi dualarla yâd ettik. Dualarımızla onları destekleyeceğiz inşallah. Allah onları muzaffer eylesin inşallah. Bizim görevimiz seferdir, zafer Rabbimin takdiridir. Allah kahraman askerlerimizi her daim muzaffer eylesin” dedi.



