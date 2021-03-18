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Mehmetçiğin Çanakkale’deki bir öğününü ikram ettiler

Elbistan Gençlik Merkezi, Çanakkale Zaferi'nin 106.yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gençlere Mehmetçiğin üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan bir öğününü ikram etti.

Mehmetçiğin Çanakkale’deki bir öğününü ikram ettiler
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Elbistan Gençlik Merkezi, dünya tarihine altın harflerle kazınan Çanakkale Deniz Zaferi’nin ne zorluklarla kazanıldığını anlatmak için özel bir organize düzenledi. 7 düvele karşı canını hiçe sayarak destan yazan Mehmetçiğin 106 yıl önce üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan bir günlük öğünü, merkeze üye gençlere ikram edildi. Etkinliğe, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Serhat Karahan da katıldı.

İkram sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan, ecdadımızın Çanakkale'de düşmana karşı mücadele ederken nasıl zorluklarla mücadele ettiğini hatırlatmak ve hatırlamak istediklerini söyledi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, Mehmetçiğin, vatanına uzanan düşman elini kırmak için birçok zorluğa göğüs gerdiğine vurgu yaptı.

Çanakkale ruhunun nesiller boyunca yaşatılmasının önemine değinen Kaymakam Demir, “Başta Çanakkale’de olmak üzere vatan ve bayrak uğruna verdiğimiz tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Mehmetçiğin Çanakkaledeki Bir öğününü Ikram Ettiler