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Mehmet Mıhçı, Demirciler ve Tamirciler Odası için adaylığını açıkladı

Elbistan Sanayi Sitesi’nde yaklaşık 40 yıldır esnaflık yapan Mehmet Mıhçı, önümüzdeki dönemde yapılacak Elbistan Demirciler ve Tamirciler Odası başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Mehmet Mıhçı, Demirciler ve Tamirciler Odası için adaylığını açıkladı
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Elbistan Demirciler ve Tamirciler Odası başkan adayı Mehm et Mıhçı, kendilerine görev verilmesi halinde sanayi esnafının sorun ve sıkıntılarının çözümü için gayretli bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

Sanayi Sitesi’nde uzun süredir esnaflık yapan Mehmet Mıhçı, genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıkladı.

Mıhçı, adaylığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulunarak “Önümüzdeki dönemde yapılacak olan olağan genel kurulda görev verilmesi halinde odamızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hizmet bayrağını daha ileriye taşıyabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Sanayi esnafımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

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