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Mehmet Mert, Tes-İş Sendikası Afşin Şubesi başkan adaylığını açıkladı

Tes-iş Sendikası Afşin Şubesi’ne başkan adaylığını açıklayan Mehmet Mert, yeni şeyler söylemenin vakti geldiğini belirterek, “Üyelerimizin çıkarlarını şahsi bahanelere feda etmeyeceğiz” dedi.

Mehmet Mert, Tes-İş Sendikası Afşin Şubesi başkan adaylığını açıkladı
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Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası Afşin Şubesi’nin önümüzdeki dönemde yapılacak seçimleri için başkanlık yarışında yer aldığını kamuoyu ile paylaşan Mehmet Mert, sendikacılığın, emekçinin yanında ve omuz omuza yapılacağını belirtti.

‘Emekçi kardeşlerimizi kendi dertleri ile baş başa bırakmayacağız’ diyen başkan adayı Mert, şunları söyledi:

“Tesi-İş Sendikası Afşin Şubesi’nde başkanlık seçimleri önümüzdeki günlerde yapılacak. Uzun zamandır bu yarışta yer almayı düşünüyordum. Arkadaşlarımızla müzakerelerimiz sonucunda bu ağır göreve talip olduğumu açıklamak istiyorum. Bizim için artık eski yok, yeni şeyler söylemenin de zamanı geldi.

Emekçi üyelerimizin menfaatleri ile çelişen yasaların değiştirilmesi için mücadele edeceğiz. Üyelerimizin çıkarlarını, şahsi bahanelere feda etmeyeceğiz. Haksızlığa uğramış bir üyesi için, tüm kaynaklarını harcamaktan ve her türlü riski almaktan kaçınmadan maslahat maskesi ile konuyu örtmeyeceğiz.”

Mert, “Önceliğimiz her zaman işçi kardeşlerimizin hak ve menfaatleri olacak. Üyelerimizin güvenini sarsacak tutum ve davranışlardan uzak duracağız. Çıktığımız bu yolda bizlere destek veren ve vermeyen tüm emekçi kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Önümüzdeki seçimlerin başta emekçi kardeşlerimiz olmak üzere herkes için hayırlara vesile olmasını yüce Mevla’dan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

 


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Mehmet MertTes-İş Sendikası Afşin Şubesi Başkan Adaylığını Açıkladı
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Esnaf 7 saat önce

Hayırlı olsun başarılar dilerim özü sözü bir adam gibi adam Allah hayırlı etsin

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Tuğba Mert 7 saat önce

Doğruluyla adaletıyle heryerde ön plana çıkan mertlıgıyle bu işinde üstesınden geleceksın inşAllah

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Tuğba Mert 7 saat önce

Tek ilkesi doğruluk ve adalet olan bir insanın bu işinde üstesınden geleceğine ınanıyorum

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Mehmet Ali horuz 6 saat önce

Hoyırlı olsun MERT AİLESİ

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Mehmet Ali horuz 6 saat önce

Hoyırlı olsun MERT AİLESİ

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Mehmet Ali horuz 6 saat önce

Hayırlı olsun MERT AİLESİ ALAH Hayırlı Etsin

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Ahmet Buğday 6 saat önce

Hayırlı olsun. Adam gibi adam.

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Esnaf 5 saat önce

Aranan adam

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