Mehmet Mert, Tes-İş Sendikası Afşin Şubesi başkan adaylığını açıkladı

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası Afşin Şubesi’nin önümüzdeki dönemde yapılacak seçimleri için başkanlık yarışında yer aldığını kamuoyu ile paylaşan Mehmet Mert, sendikacılığın, emekçinin yanında ve omuz omuza yapılacağını belirtti.

‘Emekçi kardeşlerimizi kendi dertleri ile baş başa bırakmayacağız’ diyen başkan adayı Mert, şunları söyledi:

“Tesi-İş Sendikası Afşin Şubesi’nde başkanlık seçimleri önümüzdeki günlerde yapılacak. Uzun zamandır bu yarışta yer almayı düşünüyordum. Arkadaşlarımızla müzakerelerimiz sonucunda bu ağır göreve talip olduğumu açıklamak istiyorum. Bizim için artık eski yok, yeni şeyler söylemenin de zamanı geldi.

Emekçi üyelerimizin menfaatleri ile çelişen yasaların değiştirilmesi için mücadele edeceğiz. Üyelerimizin çıkarlarını, şahsi bahanelere feda etmeyeceğiz. Haksızlığa uğramış bir üyesi için, tüm kaynaklarını harcamaktan ve her türlü riski almaktan kaçınmadan maslahat maskesi ile konuyu örtmeyeceğiz.”

Mert, “Önceliğimiz her zaman işçi kardeşlerimizin hak ve menfaatleri olacak. Üyelerimizin güvenini sarsacak tutum ve davranışlardan uzak duracağız. Çıktığımız bu yolda bizlere destek veren ve vermeyen tüm emekçi kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Önümüzdeki seçimlerin başta emekçi kardeşlerimiz olmak üzere herkes için hayırlara vesile olmasını yüce Mevla’dan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.