Mehmet Göçer’in kaleminden / 2 BİN 600 ESNAFIMIZA HİZMET VERMEYİ BAŞARIYLA SÜRDÜREN ELBİSTAN TİCARET ODASI’NIN KURULMASI MÜCADELESİNİ GAZETEMİZ ELBİSTANIN SESİ BAŞLATMIŞTI
13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:50
tamtamına 36 yıldır elbistanda esnafım.36 yıldır iflahımız gevredi aidat ödemekten. bana bir tek örnek verin esnaf için .benim için ne yaptınız. 36 yıldır ben bir kiprit çöpü görmedim. kendimi geçtim elbistan için, levhasında ticaret odası yazan bir yapıt, eser görmedim. köprümü yaptınız, bir çeşmemi yaptınız, bir taziye evimi yaptınız. bir tane camiinin minaresinimi yaptınız bir metre halımı aldınız. isminizin yazdıgı bir eser gösterin.ne yaptınız, hayır agacısınız ya benim kesemden ramazan paketi benim kesemden öğrenci giydirdiniz.ESNAF için ne yaptınız ?
Önemli olan oda yı kurmak değil önemli olan kapasiteli donanımlı kimselerin o görevi yürütüp mevzuat ve yasaları çok iyi takip edip işlevini yürütmesidir ama donanımlı insanlara yer verilmezse ağalar paşalar şıhlar idare etmeye çalışırsa olacaklarda ilerde çok vahim olacağı aşikar gibi gözüküyor
Eskiden bir eksikliği, ihtiyacı gazetede yazabiliyormuşsunuz. Şimdi yazamıyorsunuz. Demek ki elbistanın sesi olamıyorsunuz.
he birde bu yönetim neden hep darendilerden oluşuyor gezilere yurtdışıprogramlarına gidip geliyorlar ama hiçbir geri dönüş kazanım ticari faaliyet yok sadece gezip gel,iyorlar
gerçekten gündemi çok iyi takip ediyorsunuz haberleriniz çok güncel şaka gibi