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Mehmet Göçer’in kaleminden / 2 BİN 600 ES­NA­FI­MI­ZA HİZMET VER­MEYİ BA­ŞA­RIY­LA SÜR­DÜ­REN ELBİSTAN TİCARET ODASI’NIN KU­RUL­MA­SI MÜ­CA­DE­LESİNİ GA­ZE­TEMİZ ELBİSTA­NIN SESİ BAŞ­LAT­MIŞ­TI

Mehmet Göçer’in kaleminden / 2 BİN 600 ES­NA­FI­MI­ZA HİZMET VER­MEYİ BA­ŞA­RIY­LA SÜR­DÜ­REN ELBİSTAN TİCARET ODASI’NIN KU­RUL­MA­SI MÜ­CA­DE­LESİNİ GA­ZE­TEMİZ ELBİSTA­NIN SESİ BAŞ­LAT­MIŞ­TI
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Mehmet Göçer’in Kaleminden / 2 BİN 600 ES­NA­FI­MI­ZA HİZMET VER­MEYİ BA­ŞA­RIY­LA SÜR­DÜ­REN ELBİSTAN TİCARET ODASI’NIN KU­RUL­MA­SI MÜ­CA­DE­LESİNİ GA­ZE­TEMİZ ELBİSTA­NIN SESİ BAŞ­LAT­MIŞ­TI
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misafir 3 hafta önce

gerçekten gündemi çok iyi takip ediyorsunuz haberleriniz çok güncel şaka gibi

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duyarlı vatandaş 3 hafta önce

tamtamına 36 yıldır elbistanda esnafım.36 yıldır iflahımız gevredi aidat ödemekten. bana bir tek örnek verin esnaf için .benim için ne yaptınız. 36 yıldır ben bir kiprit çöpü görmedim. kendimi geçtim elbistan için, levhasında ticaret odası yazan bir yapıt, eser görmedim. köprümü yaptınız, bir çeşmemi yaptınız, bir taziye evimi yaptınız. bir tane camiinin minaresinimi yaptınız bir metre halımı aldınız. isminizin yazdıgı bir eser gösterin.ne yaptınız, hayır agacısınız ya benim kesemden ramazan paketi benim kesemden öğrenci giydirdiniz.ESNAF için ne yaptınız ?

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Duyarlı Albıstani 3 hafta önce

Önemli olan oda yı kurmak değil önemli olan kapasiteli donanımlı kimselerin o görevi yürütüp mevzuat ve yasaları çok iyi takip edip işlevini yürütmesidir ama donanımlı insanlara yer verilmezse ağalar paşalar şıhlar idare etmeye çalışırsa olacaklarda ilerde çok vahim olacağı aşikar gibi gözüküyor

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Vatandaş 3 hafta önce

Eskiden bir eksikliği, ihtiyacı gazetede yazabiliyormuşsunuz. Şimdi yazamıyorsunuz. Demek ki elbistanın sesi olamıyorsunuz.

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misafirr 3 hafta önce

he birde bu yönetim neden hep darendilerden oluşuyor gezilere yurtdışıprogramlarına gidip geliyorlar ama hiçbir geri dönüş kazanım ticari faaliyet yok sadece gezip gel,iyorlar

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