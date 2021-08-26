Mehmet Bölükbaşı, Maden-İş Sendikası’na başkan adayı oldu

Maden işçisinin yükünü omuzlamak istediğini belirten Bölükbaşı, “İşyeri örgütlülüğüne ve işçi iradesine dayanan bir sendika çizgisini hayata geçirmek için bu yola çıktım” dedi.

Mehmet Bölükbaşı, Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şubesi için başkan adaylığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en zor meslek kollarından biri olan madencilikte işçilerin özlemini duyduğu güçlü birlikteliği inşa edeceğini vurguladı.

Sendikacılığın öznesinde işçilerin yer aldığının altını çizen başkan adayı Mehmet Bölükbaşı, “Hak olgusunu, en yüksek değer kabul ederek, üreten, yol gösteren bir sendikal anlayışı benimseyeceğiz” şeklinde konuştu.

Sendikaların kuruluş amacının işçilerin sosyal hakları ve ücretleri ile ilgili çalışmalar yapmak olduğunu dile getiren başkan adayı Bölükbaşı, şunları söyledi:

“Sendikamıza yakışan bir vakar ve duruşla; maden işçisinin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine zarar vermeyecek bir yönetim oluşturmak için bu yola çıktık. Sendikaların kuruluş amacında da olduğu gibi işçiyi merkeze alan emek ve adalet eksenli sorumlu sendikacılığın sesi ve temsilcisi olacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden maden işçisinin geleceğini ve emeğini her platformda savunmak amacıyla bu yükü omuzlamaya talibim. Sendika yönetiminde ortak aklı ön planda tutarak sevinçte ve kederde maden işçimizle bir olmayı amaçlıyorum.”

‘İşçinin emek ve ekmek mücadelesinde yalnız olmadığını hissettirmek, doğru ve kararlı adımlarla sorunlarını çözmek için göreve talibim’ diyen Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şubesi başkan adayı Mehmet Bölükbaşı, “Çıktığım bu yolda tüm engellemelere rağmen kararlı yürüyüşümü sürdüreceğim. Sorun odaklı değil çözüme inanan ve doğru hamlelerle işçinin derdiyle dertlenen bir yönetim oluşturacağız. İnşallah işçi arkadaşlarımızın da destekleriyle bu bayrağı teslim alıp yüzleri güldürecek ve gelecek günler için umutları tazeleyeceğiz. Ben değil biz anlayışını hakim kılarak çıtayı yükselteceğiz. Bir işçinin; başını dik, yüzünü ak eden yegane şey alın teridir. Biz de emeği yücelterek, sendikacıyı sendikacı yapan üyelerimizin ve tüm çalışanların adalet ve hak savunuculuğunu en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.