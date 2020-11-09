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MEB'den ilkokul öğrencilerine kaynak desteği

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul öğrencilerine yönelik 3 bin 500 sorudan oluşan kaynak destek paketi hazırlandığını söyledi.

MEB'den ilkokul öğrencilerine kaynak desteği
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Bakanlığın sunduğu bu kaynak desteğinin, içinde bulunduğumuz pandemi süreci için büyük önem arz ettiğini bildiren Bayazıt, “Bakanlığımız, daha önce öğrencilere destek olmak amacıyla kazanım kavrama testleri, 5, 6. ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 8. sınıflar için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek sorular ve soru destek paketleri ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testlerini yayımlamıştı. Bakanlığımız, desteklerine yenisini ekleyerek bu hafta ilkokullara yönelik hazırladığı kaynak destek paketini yayımladı. Bu kapsamda ilkokul 2, 3. ve 4. sınıf düzeyinde 3 bin 500 soru yayımlandı. 2, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin öğrenmelerinin desteklenmesi amacıyla Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinin tüm ünitelerini kapsayan çalışma soruları hazırlandı. Kaynak desteği 2. sınıflar için 785, 3. sınıflar için 1115 ve 4. sınıflar için 1600 çalışma sorusu içeriyor. Yayımlanan kaynak desteğine http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

İlkokul ve diğer sınıflarda eğitim gören öğrencilerimize ve velilerine bu kaynaklardan yararlanmaları için çağrıda bulunuyoruz. Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim sürecinde öğrencilerimiz için önemli bir destek hizmeti olarak görüyoruz. Bakanlığımız, yeni kaynaklarla düzenli olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edecek ve bu zor günleri birlikte aşacağız” dedi.


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MEBden Ilkokul öğrencilerine Kaynak Desteği