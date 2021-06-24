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MD Dental Group törenle hizmete açıldı

Diş Hekimi Mustafa Demirel yönetiminde MD Dental Group Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, düzenlenen törenle yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

MD Dental Group törenle hizmete açıldı
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MD Dental Group Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde implant tedavisi, diş teli tedavisi, çocuk diş hekimliği, dişeti hastalıkları ve tedavisi, zirkonyum, lamine, diş teli tedavisi gibi birçok alanda teknolojik ekipman ve 3 diş hekiminden oluşan uzman kadro eşliğinde ağız ve diş sağlığı hizmeti verilecek.

Ceyhan Mahallesi Ahmet Karacabey Caddesi’nde hasta kabulüne başlayan MD Dental Group Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin açılışına, Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Şube Müdürleri Alparslan Ceran ve Mehmet Yılmaz, AK Parti İlçe Başkan Yardımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

‘Gülümsetmek bizim işimiz’ sloganıyla hasta kabulüne başladıklarını belirten Diş Hekimi Mustafa Demirel, “Ordodonti uzmanı, pedodonti uzmanı ve ileri cerrahi işlemler yapılabilecek kapasite bir klinik açtık. Verdiğimiz sağlık hizmetleriyle hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamayı amaçlıyoruz. Ağız ve diş sağlığında beklenen standartları sağlayarak bu konuda söz sahibi olmayı arzu ediyoruz. İmplant, estetik diş hekimliği, konservatif diş tedavisi (dolgu), endodonti (kanal tedavisi), pedodonti (çocuk diş hekimliği), periodontoloji (dişeti tedavisi), diş beyazlatma, ortodonti (diş teli tedavisi), ağız, diş ve çene cerrahisi, zirkonyum, laminat tedaviler gibi uzmanlık gerektiren alanlarda da hizmet vereceğiz. Gülümsetmek bizim işimiz diyor, gülüşünüze değer katmak için polikliniğimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler, polikliniği gezerek bilgi aldı.

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MD Dental Group Törenle Hizmete Açıldı