Matematik yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı

Elbistan Fen Lisesi öğretmenleri tarafından 8.sınıf öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan soruların yer aldığı matematik yarışması sınavında dereceye giren öğrencilere para ödülünün yanı sıra başarı belgesi ve plaketleri Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt tarafından takdim edildi.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Elbistan’daki eğitim noktasındaki bilinç seviyesi yüksekliği bizleri gerçekten memnun ediyor. Bizleri gururlandırıyor. Öğrencilerimiz tekrar tebrik ediyorum. Destek olan velilerimizi de tebrik ediyoruz kolay iş değil. Öğretmenlerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öğrenci, öğretmen, veli bu üç ayak güçlü olursa başarı da geliyor arkasından. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın başarısında öğretmenlerimizin, idarecilerimizin, velilerimizin başarısı arka planda da değil. İdarecilerimizin gayreti burada çok büyük lokomotif görevi görüyor. Herkese ayrı teşekkür ederiz. Bu işin paydaşı çok. Elbistan olarak gururlandığımız günler bugünler. Bize bu coşku ve heyecanı yaşatan herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

8. sınıf öğrencilerine yönelik matematik yarışması her yıl yapmaya devam edeceklerini belirten Elbistan Fen Lisesi Müdürü Mikail Şahin, “Bizim sınavımızda birinci olan öğrencimizin Türkiye derecesi yapması, diğer bizde dereceye giren öğrencilerin de Türkiye derecelerinde olmaları sınavımızın isabetini bize göstermiş oldu. Biz bundan sonra 8. sınıf öğrencilerine de diğer dersleri de ekleyerek bir LGS formatında her yıl bu sınavı yapmaya devam edeceğiz. Bizleri her zaman destekleyen sayın kaymakamımıza, milli eğitim müdürüme teşekkür ediyorum. Dereceye giren öğrencilerimizin ailelerini de kutluyorum. Bundan sonraki hayatlarında da başarılı bir eğitimle iyi yerlere gelirler. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından matematik yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödülleri Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt tarafından takdim edildi.