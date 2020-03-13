Matematik Olimpiyatı final heyecanı yaşandı

Yarışmanın ilk aşamasına, ilçe genelindeki özel ve resmi ortaokulların 8. sınıf öğrencileri katıldı. Yarışmaya 3 bin 600 öğrenci arasından seçilen ve okullarını temsil eden 72 aday katıldı. Matematik Olimpiyatları’nın 2. aşaması olan Final Yarışması, 6 okul arasında düzenlendi. Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Konferans Salonu’ndaki yarışmaya katılan Şube Müdürleri Alparslan Ceran, Mehmet Yılmaz, Bekir Dal ve Mükremin Ceran da, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Büyük ilgi gösterilen yarışma ile ilgili Okul Müdürü Birkan Şatıroğlu, “Elbistan Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Matematik Olimpiyatları’nın final yarışmasına katılan tüm öğrencilerimizi kutluyoruz. İlçemizde ilk defa düzenlenen yarışmanın amacına ulaşmasından dolayı ayrıca mutluyuz” dedi

Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yılmaz ise, yarışmanın 2. aşamasına katılmaya hak kazanan 6 okulun Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda birincilik için yarıştıklarını söyledi. İlk üçe giren okullar ile katılan tüm öğrencileri tebrik eden Yılmaz, yarışmayı düzenleyen Elbistan Anadolu Lisesi Proje Okulumuz öğretmen, öğrenci ve idarecilerine teşekkürlerini sundu.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yılmaz “ Bu yarışmanın inşallah gelecek yıl il genelinde yapılmasını arzu ediyoruz” dedi.

Final yarışmasında dereceye giren okullar ise; birinci Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, ikinci Şeker Ortaokulu, üçüncü ise Özel Elbistan Yıldız Ortaokulu oldu.



