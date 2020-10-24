Maskeyi takmak mı zor, 900 TL ceza yemek mi?

Kendisininki başta olmak üzere toplum sağlığını hiçe sayıp, maske takmayı ‘ağırlık’ olarak gören 196 kişiye 176 bin 400 TL idari para cezası yazıldı.

Elbistan’da son bir haftada özellikle maske takmayanlara yönelik olarak yazılan cezalardaki artış, sorumsuzluğun ve umursamazlığın ne boyutta olduğunun göstergesi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, ‘Türkiye için risk’ olarak saydığı kentler arasında yer aldığımız uyarısını kulak ardı edip, maskesini ‘bana bir şey olmaz’ mantığından hareketle hiç maske takmayıp ya da maskesini çenesinde ya da kolunda dolaşanlar, 900 TL idari para cezası yemekten kurtulamıyor. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve şehir merkezinde maske denetimlerini sürdürüyor. Maskesiz dolaşanlara yönelik olarak denetimlerde bulunan polis ekipleri, son bir hafta içerisinde 196 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 176 bin 400 TL idari para cezası kesti.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hasta ya da temaslı kişilere yönelik olarak yaptıkları denetimlerde 1 şahsın karantina kuralını ihlal edip dışarı çıktığını tespit etti. 3 bin 150 TL idari para cezası kesilen şahıs, Avşar Yurdu’na yerleştirildi.

Böylece Elbistan’da geçen hafta içerisinde kesilen toplam ceza miktarı 179 bin 550 TL’ye ulaşmış oldu.