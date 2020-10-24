banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Maskeyi takmak mı zor, 900 TL ceza yemek mi?

Elbistan’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada yaptığı denetimlerde rehavete kapılarak maske takmayan ve karantina kuralını ihlal eden kişilere yönelik olarak yazılan ceza katlanarak artıyor.

Maskeyi takmak mı zor, 900 TL ceza yemek mi?
banner17
banner43

Kendisininki başta olmak üzere toplum sağlığını hiçe sayıp, maske takmayı ‘ağırlık’ olarak gören 196 kişiye 176 bin 400 TL idari para cezası yazıldı.

Elbistan’da son bir haftada özellikle maske takmayanlara yönelik olarak yazılan cezalardaki artış, sorumsuzluğun ve umursamazlığın ne boyutta olduğunun göstergesi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, ‘Türkiye için risk’ olarak saydığı kentler arasında yer aldığımız uyarısını kulak ardı edip, maskesini ‘bana bir şey olmaz’ mantığından hareketle hiç maske takmayıp ya da maskesini çenesinde ya da kolunda dolaşanlar, 900 TL idari para cezası yemekten kurtulamıyor. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve şehir merkezinde maske denetimlerini sürdürüyor. Maskesiz dolaşanlara yönelik olarak denetimlerde bulunan polis ekipleri, son bir hafta içerisinde 196 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 176 bin 400 TL idari para cezası kesti.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hasta ya da temaslı kişilere yönelik olarak yaptıkları denetimlerde 1 şahsın karantina kuralını ihlal edip dışarı çıktığını tespit etti. 3 bin 150 TL idari para cezası kesilen şahıs, Avşar Yurdu’na yerleştirildi.

Böylece Elbistan’da geçen hafta içerisinde kesilen toplam ceza miktarı 179 bin 550 TL’ye ulaşmış oldu.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Maskeyi Takmak Mı Zor900 TL Ceza Yemek Mi?
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.