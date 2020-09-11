Maskesiz gezen 41 kişiye 36 bin 900 TL ceza yazıldı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kamusal alanda zorunluluk haline gelen maske takma kuralı başta olmak üzere toplu taşıma araçlarındaki yolcu sınırlamasıyla ilgili denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, kamusal alanda zorunluluk haline gelen maske takma kuralına uyulup uyulmadığı ve sosyal mesafeye dikkat edilip edilmediği gibi virüsle ilgili alınan tedbirlere riayet durumu kontrol edildi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 95 personelin katıldığı halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan denetimlerde 636 şahsın GBT sorgusu yapıldı. 963 kişinin ateşi ölçülürken, 785 araç da kontrol edildi. Denetimlerde maske takmayan 41 kişi hakkında da işlem yapıldı. Söz konusu şahıslara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca kişi başı 900 lira idari para cezası kesildi.

Koronavirüs salgınının önlenmesi çerçevesinde denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.