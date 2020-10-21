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‘Maskeleri takalım, işimize bakalım’

Büyükşehir, kontrollü sosyal hayata dikkat çekme amaçlı şehir genelinde bir kampanya başlattı. ‘Maskemizi Takalım İşimize Bakalım’ sloganıyla oluşturulan içerikler tüm açık hava reklam araçları ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlandı.

‘Maskeleri takalım, işimize bakalım’
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kontrollü sosyal hayata dikkat çekme amaçlı bir kampanya başlattı. ‘Maskemizi Takalım İşimize Bakalım’ sloganıyla oluşturulan içerikler tüm açık hava reklam araçlarında yerini aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün sosyal medyadan, “Tedbiri elden bırakmayalım. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım. Maskemizi takalım, işimize bakalım” paylaşımıyla başlayan kampanya ile alınabilecek tedbirlere yönelik farkındalığı artırma hedefleniyor.


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‘Maskeleri TakalımIşimize Bakalım’
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