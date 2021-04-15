Mart ayı yağışları normale göre yüzde 80 arttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2021 Yılı Mart Ayı Alansal Yağış Değerlendirmesi ile 2021 Yılı Mart Ayı Sıcaklıklarının Analizi raporları hazırlandı. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle özellikle 2020 yılında yağışlarda ciddi oranda yaşanan azalmalar, su kaynaklarında kuraklık tehlikesi oluşturmuştu. Yağışlar 2021 yılının ocak ve şubat aylarında, 2020'deki gibi mevsim normallerinin altında, sıcaklıklar da mevsim normalleri üzerinde yaşandı. Mart ayındaki veriler ise kuraklık endişesi taşıyanları sevindirdi. Türkiye’nin büyük bölümünde yağışlar ciddi oranda artış gösterirken ülke geneli mart ayı yağışları normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti.

Yağışlar Kahramanmaraş, Orta ve Batı Karadeniz sahil kesimi, İzmir'in doğusu, Manisa, Konya, Kırşehir, Aksaray, Giresun, Trabzon, Ağrı ve Erzurum çevreleri ile Van Gölü'nün güneyi ise normaline göre yüzde 80'den fazla artış gösterdi. Muğla, Antalya ve Kırklareli'nin batı kesimleri, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde normaline göre yüzde 20'den fazla azalma yaşandı.

Yağışlar normaline yüzde 63, 2020 yılı mart ayına göre yüzde 82 arttı. Doğu Anadolu'da mart ayı yağışı 87.3 mm, normali 65.4 mm ve 2020 yılı mart ayı yağışı 112 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 34 artış, 2020 yılı mart ayına göre yüzde 22 azaldı. Güneydoğu'da mart ayı yağışı 65.6 mm, normali 76.2 mm ve 2020 yılı mart ayı yağışı 147.7 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 14, 2020 yılı mart ayına göre yüzde 56 azaldı.

En düşük sıcaklık Göksun’da yaşandı

Uzun yıllar mart ayı ortalama sıcaklığı 7.1 derece, geçen yıl 9.5 derece iken, 2021 mart ayında 7 derece oldu. Mart ayında en düşük sıcaklık eksi 23.1 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 27.2 derece ile Ceylanpınar'da tespit edildi. Akdeniz'de ortalama sıcaklık, Alanya çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, Elmalı çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Mart ayı uzun yıllar ortalaması 11 derece iken, 2021 mart ayı 11.2 dereceye çıktı. En düşük sıcaklık eksi 8.3 derece Göksun'da, en yüksek 26 derece Gazipaşa'da yaşandı.