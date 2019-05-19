Marketteki yangın güçlükle söndürüldü

Elbistan’da bir marketin yan tarafındaki karton ve ahşap malzemelerin biriktirildiği yerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucunda güçlükle kontrol altına alındı.

Olay, Tepebaşı Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, caddedeki marketin yan tarafında bulunan karton ve ahşap malzemelerin biriktirildiği yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kağıtların tutuşması ile birlikte kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Bu sırada markette alışveriş yapanlar ve apartman sakinleri panikle dışarı kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, marketin büyük bölümünü saran alevlere müdahale etti. Karton ve ahşap malzemelerden çıkan alevler metrelerce yükselirken itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için büyük uğraş verdi. Marketteki yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Olayda market içerisinde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken ölen ya da yaralananın olmaması büyük şans olarak değerlendirildi. Sigara izmaritinin neden olduğu iddia edilen yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.









