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Marketteki yangın güçlükle söndürüldü

Elbistan’da bir marketin yan tarafındaki karton ve ahşap malzemelerin biriktirildiği yerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucunda güçlükle kontrol altına alındı.

Marketteki yangın güçlükle söndürüldü
 

Elbistan’da bir marketin yan tarafındaki karton ve ahşap malzemelerin biriktirildiği yerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucunda güçlükle kontrol altına alındı.

Olay, Tepebaşı Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, caddedeki marketin yan tarafında bulunan karton ve ahşap malzemelerin biriktirildiği yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kağıtların tutuşması ile birlikte kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Bu sırada markette alışveriş yapanlar ve apartman sakinleri panikle dışarı kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, marketin büyük bölümünü saran alevlere müdahale etti. Karton ve ahşap malzemelerden çıkan alevler metrelerce yükselirken itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için büyük uğraş verdi. Marketteki yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Olayda market içerisinde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken ölen ya da yaralananın olmaması büyük şans olarak değerlendirildi. Sigara izmaritinin neden olduğu iddia edilen yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.




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Kentpark 1 gün önce

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste daha çok çekersiniz siz

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Elbistanlı 12 saat önce

Ilahi adalet er yada geç tecelli eder
Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste diyelim isteseniz sn kent park yönetimi ve sahipleri

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Memet usta 2 gün önce

Herşey den önce geçmiş olsun İbrahim bey şube lerinize ve elemanlarıniza bir çeki düzen verirseniz iyi olur özellikle marketin ön kısımları hiç hoş görüntü yok karmakarışık tekrar geçmiş olsun

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Bilinmeyen 1 gün önce

Mehmet usta adlı kullanıcı orda o Kadar hasar var ve Kentpark sahipleri şokta ilken sizi böyle konuşmanız büyük terbiyesizliktir. KENTPARK AİLESİ GEÇMİŞ OLSUN...

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Vatandaş 21 saat önce

Mehmet bey adamlar ölümden Dönmüş senin dediğine bak (Dükkanın ön Kısımları hoş görünmüyor) muş Bu nasıl bi zihniyet acaba Anlamadım

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