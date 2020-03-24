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Marketlerin çalışma saatlerine düzenleme

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda toplanan Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzısıhha Meclis’inin aldığı kararla marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı yeniden düzenlendi.

Marketlerin çalışma saatlerine düzenleme
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Ayrıca tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edecek.

Karara göre, il küçük, büyük tüm marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak.

 

Toplu taşıma araçlarına düzenleme

 

Toplu taşıma araçları ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edecek.

Kararda, tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edecek. Araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.


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Marketlerin çalışma Saatlerine Düzenleme
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