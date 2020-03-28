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Market ve pazar yerlerine çocuklar alınmayacak

Kahramanmaraş İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında market ve pazar yerlerine çocuklar alınmayacak.

Market ve pazar yerlerine çocuklar alınmayacak
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Kahramanmaraş İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında market ve pazar yerlerine çocuklar alınmayacak.

Çin'de başlayıp dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs(Covid-19) nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler arttırılıyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Toplantıda alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs salgınının kent için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik bazı kararlar alındığı bildirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında market ve pazar yerlerine çocukların alınmayacağı açıklandı. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak amacıyla taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı vb.) vasıtasıyla yolcu alınmasına yönelik her türlü durumun önlenmesi kararlaştırıldı.


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