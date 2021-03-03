Market, bakkal ve manav gibi işletmelerin çalışma saatleri değişti

Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında toplanan Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeniden kontrollü normalleşme ve yerinde karar sürecinde, koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler aldı.

Bu kapsamda; daha önce alınan kararlar ile açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin 07.00-20.00 saatleri arası olarak yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine, idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin yapılmasına karar verildi.