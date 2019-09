MarkaMM Döner törenle hizmete açıldı

Helal kesim olan Amasya'nin yerli et ürünlerinin kullanıldığı MarkaMM Döner, Malatya Caddesi Kale İş Merkezi’nde düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.

MarkaMM Döner’in 65. şubesinin açılış törenine, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, MarkaMM Döner Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Köse, çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Yapılan duanın ardından işyerinin açılış kurdelesini işletme sahibi Murat Ünal, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin ve MarkaMM Döner Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Köse ile birlikte kestiler.

Açılışa gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden işletme sahibi Murat Ünal, “Türkiye genelinde birçok şubesi olan MarkaMM Döner’in 65. şubesini Elbistan’a açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehirlerde hizmet veren MarkaMM Döner, kaliteli, taze, helal ve bol malzeme kullanarak et döner lezzetini değerli müşterilerimiz ile buluşturacak. Kilo ile et döner satışı yapacağımız iş yerimizde 55-60 gram et döneri 6 TL, 90-100 gram et döneri 8 TL, 115-120 gram et döneri 10 TL ve 140-150 gram et döneri 15 TL’den satışını yapacağız. İşyerimizde ailelerinizle birlikte misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz nezih bir ortamda hizmet vereceğiz. Ev ve işyerlerine servis hizmetimiz mevcut. Farklı damak tatları arayan vatandaşlarımızı işyerimize bekliyoruz.”