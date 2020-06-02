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Maraş’ın tarhanası, cevizi ve çöreğine AB tescili girişimi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Ticaret Borsası ve Çağlayancerit Ziraat Odası işbirliğiyle önde gelen yerel ürünlerimizin AB Coğrafi İşaret Tescil Başvuruları yapıldı.

Maraş’ın tarhanası, cevizi ve çöreğine AB tescili girişimi
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Maraş Çöreği, Ticaret Borsası tarafından Maraş Tarhanası ve Çağlayancerit Ziraat Odası tarafından Çağlayancerit cevizinin ülkemizdeki coğrafi işaret tescilleri alınmıştı. Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli bu yöresel ürünlerimizin AB tescil başvuruları,  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. Kabul edilen başvurular Avrupa Komisyonu’nun resmi internet sitesinde yayımlanmış olup, sonuç bekleyen 18 ürün arasında yerini almıştır.

Konuya ilişkin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada; “Yıllar boyunca nesilden nesle aktarılan bu değerlerimizin yurt içi tescilleri Türk Patent ve Marka Kurumundan alınarak korunurlukları ve hukuksal hakları garanti altına alınmıştır. Dünya çapında tanınırlıklarının arttırılması ise AB tescilleriyle gerçekleştirilecektir. Şehrimizin ihracat potansiyelinin arttırılması ve üreticilerimize destek olunması adına yerel ürünlerimizin yurt dışında tescil ettirilmesi büyük önem taşımaktadır. Değerlerimizin AB tescili alması, uluslararası düzeyde tanınırlıklarının artması ve bu eşsiz ürünlerimizin dünya pazarında yerini alması için çalışmalarımız yerel paydaşlarımız işbirliğinde devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi. 


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