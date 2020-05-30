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Maraş Sim Sırma tescillendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Türk Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi işaret için başvurduğu Maraş İşi Sim Sırma Nakışı da tescillendi.

Maraş Sim Sırma tescillendi
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi coğrafi ürünlerin tescillendirilmesi konusunda çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken, Maraş İşi Sim Sırma Nakışının tescillendiğini duyurdu.

Konu ile ilgili olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada: “İlimizle özdeşleşen Maraş İşi Sim Sırma Nakışı olarak adlandırılan ve Selçuklu döneminden bu yana şehrimizde varlığını sürdürün kültürel değerlerimizden Maraş İşi Sim Sırma Nakışımız da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından şehrimiz adına onaylanmıştır. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” denilerek bilgi verildi.


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