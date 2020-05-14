Mantar toplamaya çıktığı dağda kaybolan vatandaş için seferber oldular

Elbistan’da mantar toplamak için çıktığı evine geri dönmeyen 67 yaşındaki vatandaşı bulmak için sarp ve kayalık arazide Şar Dağı Avcılar ve Balıkçılar Derneği ve Elbistan Offroad Kulübü üyeleri ile Elbistan Belediyesi zabıtasından oluşan yaklaşık 20 kişilik bir ekiple arama çalışması başlatıldı.

Elbistan’da 67 yaşındaki Memiş Yanık isimli bir vatandaş, sabah saat 10.00 sularında, mantar toplamak için Tellioluk mevkiine gitti. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen Yanık’ın hayatından endişe eden yakınları, Tellioluk ile Taşoluk mevkii ve Taşburun Mahallesi arasında kendi imkanları ile arama çalışması başlattı. Sarp ve dağlık arazide tüm çabalarına rağmen Yanık’tan bir iz bulamayan yakınları, Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran’a ulaşarak yardım istedi. Başaran da, emniyet ve jandarmayı bilgilendirdikten sonra Elbistan Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü ile irtibata geçti. 4x4 arazi araçları ile Tellioluk ve Taşoluk mevkiine giden avcılar ve offroad kulübü üyelerine Elbistan Belediyesi zabıta ekipleri de destek verdi.

Oldukça dik ve kayalık arazide arama çalışmalarına başlayan yaklaşık 25 kişilik bölgeyi iyi bilen arama ekibi, farklı noktalarda ellerindeki fenerlerle arama yaptı. Yanık’ı bulmak için büyük çaba harcayan arama ekibi, dağlık arazide Yanık’tan bir iz aradı. Zaman zaman bağırarak yaralanmış olduğu değerlendirilen Yanık’a ulaşmaya çalışan ekipler, yaklaşık 8 kilometrelik bir alanı tarasa da sonuç alamadı. Arama çalışmalarının sabah saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

Arama çalışmaları hakkında bilgi veren Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, 2 ayrı ekip halinde bölgeyi taradıklarını söyledi.

Sabah saatlerinden beri haber alınmayan Memiş Yanık isimli vatandaşın yakınlarının kendisine ulaştığını belirten Başaran, “Memiş Yanık isimli bir amcamız sabah saatlerinden beri kayıp. Bu bölgeye mantar toplamak için evinden çıkmış. Şuan 20 kişilik bir grupla arama yapıyoruz. 2 ayrı gruba ayrıldık. Arayan arkadaşlarımız zaten avcı ve bölgeyi çok iyi biliyorlar. Tellioluk ve Taşoluk mevkiinden çalışmalara başladık. Kayıp hemşerimizin bu bölgede olduğunu düşünüyoruz. Buradan sonuç alamazsak Taşburun Mahallesi’nde de arama yapacağız. İnşallah hemşerimize ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Elbistan Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Başkanı Galip Şahin ise, bölgenin çok dik kayalıklara ve sarp araziye sahip olmasının arama çalışmalarını güçleştirdiğine işaret etti.

Şahin, “Mantar toplama çıkan bir amcamız dağda kaybolmuş. Şar Dağı Avcılar Derneği üyelerimizle arama çalışması başlattık. Sabah evinden çıkmış evine dönmemiş. 8-10 kilometre gibi bir alanı taradık. Taramaya da devam ediyoruz. İnşallah sağ salim bulacağız. Bölge çok kayalık ve sarp bir arazi yapısı var. Arkadaşlarımız büyük riskle tarama yapıyorlar. Sabah saatlerine kadar da aramaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.









