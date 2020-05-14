Mantar toplamaya çıktığı dağda cansız bedeni bulundu

Elbistan’da 67 yaşındaki Memiş Yanık isimli bir vatandaş, 13 Mayıs Çarşamba günü sabah saat 10.00 sularında, Yunus Emre Mahallesi’ndeki evinden ayrılarak mantar toplamak için Tellioluk mevkiine gitti. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen Yanık’ın hayatından endişe eden yakınları, Tellioluk ile Taşoluk mevkii ve Taşburun Mahallesi arasında kendi imkanları ile arama çalışması başlattı. Sarp ve dağlık arazide tüm çabalarına rağmen Yanık’tan bir iz bulamayan yakınları, Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran’a ulaşarak yardım istedi. Başaran da, emniyet ve jandarmayı bilgilendirdikten sonra Elbistan Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü ile irtibata geçti. 4x4 arazi araçları ile Tellioluk ve Taşoluk mevkiine giden avcılar ve offroad kulübü üyelerine Elbistan Belediyesi zabıta ekipleri de destek verdi.

Oldukça dik ve kayalık arazide arama çalışmalarına başlayan yaklaşık 20 kişilik arama ekibi, bölgenin farklı noktalarında ellerindeki fenerlerle arama yaptı. Yanık’ı bulmak için büyük çaba harcayan arama ekibi, dağlık arazide yaşlı adamdan bir iz aradı. Zaman zaman bağırarak yaralanmış olduğu değerlendirilen Yanık’a ulaşmaya çalışan ekipler, yaklaşık 8 kilometrelik bir alanı tarasa da sonuç alamadı. Havanın aydınlanması ile birlikte arama çalışmaları yeniden başladı. Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Yanık’ın daha önceden sıkça gittiği Belan mevkiindeki Işkınlık mahallinde yoğunlaştırılan arama çalışmaları sonuç verdi. Yanık’ın cansız bedeni, zirveye yakın bir noktada kayalıkların arasında bulundu.











