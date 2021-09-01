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Mangal yasağının süresi uzatıldı

Valiliğin aldığı karar doğrultusunda il genelindeki ormanlık alanlar, mesire yerleri ve piknik alanlarındaki mangal ve ateş yakmama yasağının süresi 1 ay daha uzatıldı.

Mangal yasağının süresi uzatıldı
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Elbistan’da vatandaşların piknik için tercih ettiği yerlerin başında gelen Pınarbaşı mesire alanında, pandemi ile birlikte mangala gelen yasak, 1 Haziran’da başlayan normalleşme döneminde de İçişleri Bakanlığı’nca kaldırılmamıştı.

Ülke genelinde yaşanan orman yangınları sonrasında Kahramanmaraş Valiliği, 1 Eylül’e kadar ormanlık alanlar ile mesire yerleri ve piknik alanlarında ateş yakılmasını yasaklamıştı. Kahramanmaraş Valiliği, bu süreyi 1 ay daha uzatan kararı, sosyal medya hesabından duyurdu.

Duyuruda, "İlimizde 31.08.2021 tarihinden 30.09.2021 tarihine kadar mesire yerleri, tabiat parkları, piknik alanları da dahil olmak üzere ormanlık alanlarda ve ormanlık alanların yakınında mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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Mangal Yasağının Süresi Uzatıldı