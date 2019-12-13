‘Manevi Evlat Projesi’ Elbistan’da da hayata geçiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek olan Elbistan Akıllı (Smart) Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi Projesi”nin finansman sözleşmesi Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş tarafından imza altına alındı. Genel Sekreter Keleş, projenin Elbistan’a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

İlk etapta 35 yaşlıya hizmet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada: “İlk etapta 35 yaşlımıza hizmet verecek olan proje zaman içerisinde ilçe genelinde yaygınlaştırılması planlanmaktadır. İlimizde bulunan vatandaşlarımızın projeye olan ilgi ve talepleri her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek ve verilen hizmet kalitesini artırarak projenin diğer ilçelerimizde de yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Böylece hem projenin sürdürülebilirliği sağlanmış olacak hem de daha fazla ihtiyaç sahibi yaşlılarımıza ulaşılacaktır” denildi.

65 yaş üstü yaşlılar korunuyor

Açıklamada: “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yaşlı Destek Programı (YADES 2019) programına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan “Elbistan Akıllı (Smart) Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi Projesi” Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koordinatörlüğünde ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun ortaklığıyla hayata geçirilecek. YADES 2019 kapsamında, hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekânlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak, bu yönde desteklenmelerini içeren, yaşlıların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlerin verilmesine yönelik ” Elbistan Akıllı (Smart) Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi Projesi” projesi Elbistan ilçemizde hayata geçirilecektir” denilerek bilgi verildi.

Manevi Evlat Butonu

Manevi Evlat Butonu ile 65 yaş üstü yalnız yaşayan yaşlı bireylerin evlerine kurulan akıllı takip ve çağrı sistemleri ile çağrı merkezi tarafından 7/24 yaşadıkları ortamlarda uzaktan takip edilerek sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmelerine destek olunuyor. Akıllı sistem ile uzaktan yaşlının tansiyonu, nabız ve kalp atışları, şekerlerinin ölçümleri sağlanmakta ve tıbbi gereklilik durumunda sistem üzerinden çağrı merkezi ekranından yetkililere hızla ulaştırılıyor. Sistem sayesinde yaşlılara verilen el butonları ile acil durumlarda doğrudan çağrı merkezi ile irtibata geçerek burada görevli personeller ile iletişim kurmaları sağlanıyor.

Yalnız yaşayan yaşlıların evlerine kurulan akıllı otomasyon sistemi ile birlikte sensörler, yangın, gaz zehirlenmeleri, duman, su taşması gibi durumlarda otomasyon sistemi acil durumu algılayarak çağrı merkezine anında veri aktarıyor. Çağrı merkezinde görevli personeller ambulans, acil servis, polis ve itfaiye gibi ilgili birimlere haber verilerek yaşlıların güven ve huzur içinde hayatlarını sürdürmelerine katkıda bulunuluyor.





