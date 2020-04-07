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Manchester City’li İlkay Gündoğan’dan Elbistanlılara ‘evde kal’ çağrısı

İngiltere’nin Premier Lig takımlarından Manchester City’de forma giyen ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Elbistan Belediyesi’nin twitter hesabından Elbistanlılara ‘evde kal’ çağrısı yaptı.

Manchester City’li İlkay Gündoğan’dan Elbistanlılara ‘evde kal’ çağrısı
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Tüm dünyanın kabusu haline gelen ve ülkemizde de 649 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, sosyal izolasyonun azaltılması tüm çevrelerce birinci öncelik olarak görülüyor. Elbistan Belediyesi de, koronavirüs salgınının ilçede yayılmasını önlemek amacıyla attığı adımlara ek olarak sosyal medya hesabından sanat, kültür ve spor camiasının ünlü isimlerinin ‘evde kal’ mesajları ile farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Elbistan Belediyesi’nin twitter hesabından Elbistanlılara evde kal çağrısı yapan son isim ise, sporseverlerin yakından tanıdığı başarılı orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan oldu. İngiltere’nin Premier Lig takımlarından Manchester City’de top koşturan Gündoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sağlığın bizim için önemli. Bu hastalık sadece yaşlılara bulaşmıyor. Her yaştan insana bulaşabilir. Sevdiklerimize bu hastalığı bulaştırmayalım. Yetkililerin çağrısına uyalım ve zaruri olmadıkça lütfen evlerimizde kalalım. Evde kal Elbistan.”


Yerel Manşetler
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Manchester City’li İlkay Gündoğan’dan Elbistanlılara ‘evde Kal’ çağrısı
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